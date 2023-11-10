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Рябыкин: нам надо учиться вырабатывать «инстинкт убийцы»

Рябыкин: нам надо учиться вырабатывать «инстинкт убийцы»
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:3).

«Нам надо учиться вырабатывать «инстинкт убийцы», доводить дело до конца, когда почувствовал кровь — не отпускать. Думаю, после третьего гола, необязательного, у ребят началась небольшая паника. Сделаем всё, чтобы такие ситуации не повторялись. Изначально, когда Александр Дарьин стал играть с Дереком Бараком и Скоттом Уилсоном, образовалась хорошая «химия». Просто у него была микротравма, сейчас вылечился, вернулся и показывает, что занимает своё место. Отсутствие Владислава Кары связано с тем, что просто дали ему отдохнуть, поработать над физическими кондициями. У нас не так много времени на тренировки, поэтому мы выборочно «забираем» ребят из состава, даём чуть-чуть времени, чтобы они пришли в себя в физическом плане. Игрой Ильи Аркалова довольны, для первого матча после возвращения он сыграл очень хорошо», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

Напомним, этой победой подмосковный клуб прервал серию неудач, которая до этой игры составляла пять матчей.

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