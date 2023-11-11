Нюландер повторил достижение Ильи Михеева в составе «Торонто»

Сегодня, 11 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 после серии буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Вильям Нюландер, отметившийся дублем, а также Калле Йернкрок и Джон Таварес. Примечательно, что Нюландеру удалось отличиться в большинстве и меньшинстве в одном матче. Таким образом, он стал всего лишь третьим игроком в истории своего клуба, кому покорялось данное достижение.

В декабре и апреле 2020 года подобное сделал Митчелл Марнер, а в январе того же года — российский нападающий Илья Михеев.