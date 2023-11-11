Лебрюн: Мильштейн надеется на скорое разрешение ситуации с обменом Задорова из «Калгари»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн подтвердил информацию о запросе защитника Никиты Задорова на обмен из «Калгари». Ранее россиянин неоднократно критиковал партнёров по команде за плохую игру.

«Мои источники подтверждают, что запрос на обмен действительно состоялся. Так что давайте посмотрим, к чему это приведёт. Его агент Дэн Мильштейн надеется на быстрое разрешение ситуации», — написал Лебрюн в своей соцсети.

За 13 матчей «Калгари» одержал лишь четыре победы, клуб располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».