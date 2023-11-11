Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», оформившим хет-трик

Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон оформил хет-трик в матче с «Филадельфией» (3:6). Шведский форвард стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», оформившим хет-трик. На момент этого исторического достижения Карлссону исполнилось 18 лет и 319 дней.

Карлссон стал шестым 18-летним хоккеистом за последние 30 лет, оформившим хет-трик. Пять других игроков: Коул Силлинджер, Парик Лайне, Райан Ньюджент-Хопкинс, Никита Филатов и Джордан Стаал.

Карлссон был выбран под вторым номером на прошедшем драфте-2023 НХЛ. В текущем сезоне шведский нападающий провёл девять матчей, в которых забросил шесть голов и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «0».