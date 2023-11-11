Быков — о СКА и ЦСКА: иногда идёт на пользу иметь проблемы в первой половине чемпионата

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал проблемы с игрой СКА и ЦСКА в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ.

«Может ли выйти так, что СКА пролетит мимо плей-офф, учитывая результаты и турнирное положение? Безусловно, это зависит от конкурентов, какую игру они будут показывать. У СКА молодая команда, это опыт, который даст им возможность дальше идти. Но даже треть чемпионата ещё не прошла. Ещё рано говорить, ещё ничего не значит.

Иногда даже идёт на пользу иметь какие-то проблемы в первой половине чемпионата, чтобы правильно среагировать, проанализировать и ближе к плей-офф уже закручивать гайки, чтобы команда выглядела совсем по-другому. Конечно, тренерские штабы делают анализ, это специалисты опытные, они работают не первый год. Мне кажется, сейчас ни они, ни болельщики не должны паниковать», — сказал Быков в разговоре с корреспондентом «ВсёПроСпорт».