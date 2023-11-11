Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отправленный «Авангардом» в список отказов Пайгин набрал пять очков в пяти матчах ВХЛ

Отправленный «Авангардом» в список отказов Пайгин набрал пять очков в пяти матчах ВХЛ
Комментарии

Отправленный «Авангардом» в список отказов Зият Пайгин набрал пять очков в пяти матчах ВХЛ за «Омские Крылья». Игрок обороны забросил три шайбы, две из которых оказались победными, и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 20 матчей за «Авангард», отметившись одной результативной передачей с показателем полезности «-4».

Всего в КХЛ на счету Пайгина 386 матчей, в которых защитник набрал 103 (35+68) очка с показателем полезности «-6».

«Авангард» после 28 матчей занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Омский клуб одержал 17 побед.

Материалы по теме
«Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android