Отправленный «Авангардом» в список отказов Пайгин набрал пять очков в пяти матчах ВХЛ

Отправленный «Авангардом» в список отказов Зият Пайгин набрал пять очков в пяти матчах ВХЛ за «Омские Крылья». Игрок обороны забросил три шайбы, две из которых оказались победными, и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 20 матчей за «Авангард», отметившись одной результативной передачей с показателем полезности «-4».

Всего в КХЛ на счету Пайгина 386 матчей, в которых защитник набрал 103 (35+68) очка с показателем полезности «-6».

«Авангард» после 28 матчей занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Омский клуб одержал 17 побед.