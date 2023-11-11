«Лада» одержала третью победу подряд, обыграв по буллитам «Спартак»

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» нанесла поражение московскому «Спартаку» (4:3 Б).

Шайбами в составе хозяев отметились Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин. В буллитной серии шайбы забросили всё тот же Романов и Дмитрий Кугрышев. У красно-белых отличились Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.

Таким образом, «Лада» одержала третью победу подряд. Команда Олега Браташа набрала 41 очко и возглавляет таблицу Восточной конференции. «Спартак», набрав одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию команды Алексея Жамнова, которая перед этой игрой составляла три матча.

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