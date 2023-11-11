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В Минспорта Татарстана прояснили вопрос использования арены «Ак Барса» в конце февраля

В Минспорта Татарстана прояснили вопрос использования арены «Ак Барса» в конце февраля
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В Минспорта Татарстана высказались о появившейся ранее информации о том, что «Ак Барс» может остаться без «Татнефть-Арены» перед плей-офф нынешнего сезона из-за проведения на ней хоккейного этапа Игр Будущего.

Напомним, согласно появившимся сообщениям в СМИ, для трёх последних матчей регулярного чемпионата 21 февраля (с «Локомотивом»), 24 февраля (с «Амуром»), 26 февраля (с «Адмиралом») клубу придётся искать другую площадку, а арену займут фиджитал-спортсмены, которые сыграют на приставке, а потом выйдут на настоящий лёд.

«В настоящее время организаторами Игр Будущего прорабатываются различные варианты мест проведения турнира, и «Татнефть Арена» — один из них. Окончательное решение пока не принято, график игр «Ак Барса» на данный момент остаётся неизменным», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

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