«Металлург» уверенно обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» (3:0).

Шайбами в составе «сталеваров» отметились Люк Джонсон, Максим Карпов и Егор Коробкин.

Уральцы одержали четвёртую победу подряд, набрали 40 очков и идут на втором месте в таблице Восточной конференции. Для команды Зинэтулы Билялетдинова это поражение стало вторым подряд. Также эта игра стала первой для коллектива из столицы Татарстана в текущем сезоне, в которой он так и не смог распечатать ворота соперников. Казанцы остались с 38 очками и идут третьими на Востоке.

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