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«Металлург» уверенно обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

«Металлург» уверенно обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
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В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» (3:0).

Шайбами в составе «сталеваров» отметились Люк Джонсон, Максим Карпов и Егор Коробкин.

Уральцы одержали четвёртую победу подряд, набрали 40 очков и идут на втором месте в таблице Восточной конференции. Для команды Зинэтулы Билялетдинова это поражение стало вторым подряд. Также эта игра стала первой для коллектива из столицы Татарстана в текущем сезоне, в которой он так и не смог распечатать ворота соперников. Казанцы остались с 38 очками и идут третьими на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Джонсон (Кошелев, Коробкин) – 37:22 (5x5)     2:0 Карпов (Яковлев, Кошелев) – 42:35 (5x4)     3:0 Коробкин (Карпов, Зернов) – 55:14 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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