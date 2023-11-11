«Металлург» уверенно обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Поделиться
В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» (3:0).
Шайбами в составе «сталеваров» отметились Люк Джонсон, Максим Карпов и Егор Коробкин.
Уральцы одержали четвёртую победу подряд, набрали 40 очков и идут на втором месте в таблице Восточной конференции. Для команды Зинэтулы Билялетдинова это поражение стало вторым подряд. Также эта игра стала первой для коллектива из столицы Татарстана в текущем сезоне, в которой он так и не смог распечатать ворота соперников. Казанцы остались с 38 очками и идут третьими на Востоке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Джонсон (Кошелев, Коробкин) – 37:22 (5x5) 2:0 Карпов (Яковлев, Кошелев) – 42:35 (5x4) 3:0 Коробкин (Карпов, Зернов) – 55:14 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Комментарии
- 11 ноября 2023
-
17:40
-
17:15
-
17:06
-
16:52
-
16:30
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:40
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
11:55
-
11:40
-
11:10
-
10:46
-
10:15
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
08:05
-
06:45
-
06:11
-
06:01
-
05:50
-
05:44
Партнерский контент