Разин прокомментировал удар головой и двойной малый штраф Свечникова в третьем периоде

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о конфликте Никиты Гребёнкина и Евгения Свечникова в середине третьего периода, в результате чего второй нанёс своему визави удар головой.

«Сегодня сразу ребятам перед игрой сказал, чтобы не отвечали на провокации и что надо играть в хоккей. Мы же играем в хоккей, где выигрывает тот, кто больше забил, а судьям разбираться с теми моментами, которые сегодня присутствовали. Я думаю, что это всё-таки не должно быть допустимо», — приводит видео с пресс-конференции Разина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, за своё поведение Свечников удостоился от судей двойного малого штрафа, а всего за этот матч форвард «Ак Барса» провёл в боксе для оштрафованных восемь минут.