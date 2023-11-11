Браташ: на большинстве стадионов лёд неидеальный. Но все в равных условиях, какой есть

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ после победы своей команды в матче КХЛ над «Спартаком» (4:3 Б) прокомментировал буллитную серию, качество льда и поддержку болельщиков.

«Буллиты — лотерея? У нас была только вторая игра с буллитами. К счастью, обе смогли выиграть. Не назвал бы это лотереей в полном смысле слова. В буллитах очень большую роль играет мастерство вратаря и умение игрока пробивать буллиты. На моей практике было много случаев, когда игрок не такой уж сильный, но забивает почти 100% буллитов. У меня в молодёжном «Спартаке» такие игроки были. Иной раз специально 13-м нападающим раздевал таких именно на случай буллитов. Один игрок в состав не попадал, но очков 10 за сезон заработал именно в качестве 13-го форварда.

Это не просто голое мастерство, а умение бить буллит. Определённые приёмы, которые до автоматизма доведены, с которыми вратарям очень сложно справляться. Таких много. Мастерство вратаря тоже очень много значит.

Качество льда? Какой есть, такой есть. Он для всех одинаковый, все в равных условиях. На большинстве стадионов лёд неидеальный. Не знаю, с чем это связано. На это не делаем никаких скидок. Для них лёд такой же, как для нас.

Много раз отмечал, что дома болельщики очень здорово нас поддерживают. Это помогает нашим игрокам. Могу сказать им спасибо за такую поддержку. Хочу, чтобы она всегда такой была», — приводит слова Браташа с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.