Ротенберг: добились важной победы, а сейчас будем болеть за «Зенит». Вперёд, «Зенит»!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Нефтехимиком» (4:2).

«Серьёзно готовились, понимали, что приедет серьёзный соперник. Хорошее начало, хорошие голы забили. Где-то потом упустили нить игры, дисциплина. Будем работать. Хочу похвалить команду, выполнили установку на 100%, добились важной победы.

Держал ли в голове, что «Нефтехимик» может отыграться? Здесь индивидуальные ошибки, необоснованные удаления, неоправданные. Ничего такого не было, спокойно довели до победы. Понимали, что сильный соперник, будет стараться забить. Сыграли по заданию – выиграли. Спокойно, уверенно.

Удаления при счёте 4:0? Надо улучшить игровую дисциплину. Да, желание, здесь нужен контроль эмоций и думать головой. Будем работать.

Спасибо всем за поддержку. Надеемся. Наши болельщики тоже поедут на выездные игры. В «Ледовом» многие поддерживают свои команды. Мы тоже рассчитываем на такую поддержку на выезде в Казани, Череповце, Ярославле. А сейчас будем смотреть «Зенит» — «Краснодар» и болеть за «Зенит». Вперёд, «Зенит»!» — приводит слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для СКА эта победа стала второй подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 30 очков и идёт на шестом месте в таблице Западной конференции.