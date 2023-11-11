Защитник «Спартака» назвал причину поражения в матче с «Ладой»

Защитник «Спартака» Егор Савиков прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Лады» (3:4 Б).

«Не сказать, что это был особенный матч. Конечно, приятно вернуться в домой, почувствовать атмосферу. Было много и спартаковских болельщиков. Хороший матч. Много опасных моментов. Дали отыграться «Ладе»? Где-то недоработали, пропустили ненужный гол в конце. Нужно играть все 60 минут. Где-то потеряли концентрацию», — сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Спартак», набрав в этой игре одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию команды Алексея Жамнова, которая перед этой игрой составляла три матча.