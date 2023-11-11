Лайне достиг отметки в 200 заброшенных шайб в НХЛ
В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).
Четвёртую шайбу в составе гостей забросил финский нападающий Патрик Лайне. Этот гол стал 200-м в заокеанской карьере форварда.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 200-й шайбы Лайне в НХЛ.
Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Лайне 3 (2+1) очка в пяти сыгранных матчах.
Результативными действиями в матче отметились также россияне из «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. У обоих по результативной передаче, когда забрасывал Адам Фантилли. В составе победителей ассистентский балл на счету Клима Костина.
«Коламбус» остался с 11 очками и идёт 15-м в таблице Восточной конференции.
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