Лайне достиг отметки в 200 заброшенных шайб в НХЛ

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).

Четвёртую шайбу в составе гостей забросил финский нападающий Патрик Лайне. Этот гол стал 200-м в заокеанской карьере форварда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 200-й шайбы Лайне в НХЛ.

Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Лайне 3 (2+1) очка в пяти сыгранных матчах.

Результативными действиями в матче отметились также россияне из «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. У обоих по результативной передаче, когда забрасывал Адам Фантилли. В составе победителей ассистентский балл на счету Клима Костина.

«Коламбус» остался с 11 очками и идёт 15-м в таблице Восточной конференции.