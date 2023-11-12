Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин забросил 825-ю шайбу в НХЛ с передачи Кузнецова

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играют на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает по ходу первого периода со счётом 1:0.

На 10-й минуте счёт открыл российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Это его 825-я шайба в Национальной хоккейной лиге. Ассистентом выступил Евгений Кузнецов, выигравший вбрасывание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне НХЛ 38-летний Александр Овечкин за 13 матчей набрал 10 (3+7) очков.

Напомним, рекордсменом по количеству голов в НХЛ является канадский хоккеист Уэйн Гретцки — 894 шайбы.