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Дубль Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»

Дубль Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»
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На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отличился российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Первый гол Овечкин забил в стартовом периоде, вторая его шайба пришлась на последние секунды матча и была заброшены в пустые ворота соперника. Ещё по разу отличились Ник Дауд и Алексей Протас. Российский форвард Евгений Кузнецов записал в свой актив результативный пас.

В составе хозяев сегодня единственную шайбу забросил ещё один российский хоккеист — защитник Александр Романов.

После 13-ти матчей «Кэпиталз» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. набрав 16 очков. У «Айлендерс» — 13 очков, они находятся на 13-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Кузнецов) – 09:18     1:1 Романов (Хорват) – 19:17     1:2 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 33:05     1:3 Протас (Филлипс, Макмайкл) – 39:20     1:4 Овечкин (Маленстин, Сандин) – 59:57    
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