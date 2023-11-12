Дубль Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отличился российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Первый гол Овечкин забил в стартовом периоде, вторая его шайба пришлась на последние секунды матча и была заброшены в пустые ворота соперника. Ещё по разу отличились Ник Дауд и Алексей Протас. Российский форвард Евгений Кузнецов записал в свой актив результативный пас.
В составе хозяев сегодня единственную шайбу забросил ещё один российский хоккеист — защитник Александр Романов.
После 13-ти матчей «Кэпиталз» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. набрав 16 очков. У «Айлендерс» — 13 очков, они находятся на 13-м месте.
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