«Он отлично защищался против звена Овечкина». Тренер «Айлендерс» похвалил игру Романова

Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру защитника Александра Романова в матче с «Вашингтоном» (1:4). 23-летний россиянин стал автором гола, четыре раза бросил в створ ворот и отметился силовым приёмом. Романов набрал своё первое очко в текущем сезоне НХЛ.

«Было приятно увидеть, как он забивает гол. Однако это не основная часть его работы. Он великолепно защищался сегодня, особенно против звена Овечкина», — цитирует Ламберта пресс-служба клуба.

Напомним, на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.