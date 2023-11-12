Бучневич и Шенн — первые игроки «Сент-Луиса» с 1986 года с хет-триками в одном матче НХЛ

Сегодня, 12 ноября, в Денвере (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». В итоге победу одержали гости со счётом 8:2.

Хет-триками отметились нападающие «Сент-Луиса» Брейден Шенн и Павел Бучневич. Таким образом, Бучневич и Шенн стали первыми игроками «Блюз» с 1986 года, которые оформили хет-трики в одном матче.

Ранее это достижение покорялось хоккеистам «Сент-Луиса» Дагу Гилмору и Марку Хантеру 23 февраля 1986 года, а также Кевину Лавалю и Дэйву Барру 20 октября 1984 года.

В последний раз игроки одной команды делали хет-трики 25 февраля 2022 года, когда форварды «Чикаго» Брэндон Хагель и Патрик Кейн забили по три гола в ворота «Нью-Джерси».