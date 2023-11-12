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«Такой убийственный бросок». Лидер «Айлендерс» высказался о голе Овечкина

«Такой убийственный бросок». Лидер «Айлендерс» высказался о голе Овечкина
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал дубль российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (1:4). Форвард «островитян» оценил первый гол лидера «столичных».

«Гол Овечкина? Против такого тяжело обороняться, тем более он сразу же получил шайбу. У него такой убийственный бросок, он бросил по воротам и как-то нашёл щёлочку. Нам надо лучше и быстрее его закрывать», — сказал Хорват после матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

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