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Мартемьянов рассказал, за счёт чего «Амуру» удалось обыграть «Торпедо»

Мартемьянов рассказал, за счёт чего «Амуру» удалось обыграть «Торпедо»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил победу в матче с «Торпедо» (4:3) и отметил самоотверженность хоккеистов хабаровского клуба.

«Торпедо» — самобытная команда, которая любит играть в пас и заточена на атаку. Противостоять этому можно чёткой слаженной обороной. Мы играли третий матч за четыре дня, были на пределе. Парни действовали по счёту, проявили самоотверженность и победили!» — цитирует Мартемьянова пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе хабаровский «Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, потеснив «Нефтехимик». В следующем матче «Амур» встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 15 ноября.

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