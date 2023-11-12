Джиошвили: после каждой игры московское «Динамо» прибавляет и становится сильнее

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что бело-голубые становятся сильнее с каждым новым матчем в КХЛ.

«Следим ли мы за конкурентами? В таблицу не заглядываем. Стараемся играть от матча к матчу — набирать очки. Если проигрываем, стараемся реабилитироваться в следующих встречах. Регулярный чемпионат — это подготовка к плей-офф. После каждый игры делаем выводы, прибавляем и становимся сильнее», — приводит слова Джиошвили Legalbet.

«Динамо» с 42 набранными очками идёт на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня бело-голубые проведут выездной матч с минским «Динамо». Встреча начнётся в 17:10 мск.