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«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в Уфе

В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В начале второй двадцатиминутки Павел Коледов с передач Алексея Пустозёрова и Глеба Кузьмина открыл счёт в игре. Менее чем через минуту Даниил Бут с передач Ивана Чеховича и Сергея Андронова восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьего периода Дмитрий Симашев с передач Сергея Андронова и Максима Шалунова вывел гостей вперёд. В середине периода Даниил Бут с передачи Сергея Андронова сделал счёт 3:1.

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В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Трактором» 14 ноября. «Локомотив» 16 ноября примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар».