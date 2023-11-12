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«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в Уфе

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в Уфе
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В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В начале второй двадцатиминутки Павел Коледов с передач Алексея Пустозёрова и Глеба Кузьмина открыл счёт в игре. Менее чем через минуту Даниил Бут с передач Ивана Чеховича и Сергея Андронова восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьего периода Дмитрий Симашев с передач Сергея Андронова и Максима Шалунова вывел гостей вперёд. В середине периода Даниил Бут с передачи Сергея Андронова сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Коледов (Пустозёров, Кузьмин) – 22:26 (5x5)     1:1 Бут (Чехович, Андронов) – 23:10 (5x5)     1:2 Симашев (Андронов, Шалунов) – 44:04 (5x5)     1:3 Бут (Андронов) – 49:34 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Трактором» 14 ноября. «Локомотив» 16 ноября примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар».

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