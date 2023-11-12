Мамбеталиев: у «Барыса» было много ошибок, молодым хоккеистам нужно добавлять во всём

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) и оценил дебют Даниила Апалькова.

«Разбирали соперника: очень хорошая, быстрая команда, большинство у них неплохое. Но ребята справились. Правда, в начале пропустили в меньшинстве. Потом вовремя забили, сами в большинстве наконец-то почувствовали игру. Паскуале сегодня хорошо отыграл на последней линии, тащил команду. Ну и вся команда сегодня была единая, все хотели выиграть, довели до конца матч, до победы.

Какими аспектами игры команды довольны сегодня и где видим возможность для улучшения? Всё равно ошибок много. Более уверенно надо играть молодым ребятам. Но они со временем наберутся опыта и будут играть более уверенно. Добавлять нужно во всём: и в функциональном плане, и в тактическом плане, быстрее нужно двигаться — в КХЛ быстрый хоккей, поэтому всё нужно делать побыстрее. Ну и, самое главное, верить в себя и команду. Тогда будет много получаться.

Есть ли какие-то конкретные области или навыки, на которых будем концентрироваться на тренировках исходя из результата сегодняшней игры? Это организованная линия концентрации в обороне, быстрые контратаки, меньше потерь в средней зоне и как можно больше обострять игру под воротами. Ну и большинство надо обязательно улучшать, улучшать и ещё раз улучшать.

Сегодняшний дебют Апалькова и почему сразу поставили его в центр первого звена? Ну, человек с огромным опытом в КХЛ. Для него нет секретов. Просто войдёт в свой ритм, чуть побыстрее начнёт играть, и всё будет нормально. А в первом составе — просто хотели улучшить, чтобы кто-то раздавал тем хоккеистам, кто с ним играет», — цитирует Мамбеталиева Sports.kz.