В Новосибирской области во время матча скончался 62-летний хоккеист

В Новосибирской области 12 ноября во время матча скончался 62-летний хоккеист Андрей Измайлов, сообщает НГС.Новосибирск. Игра проходила между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор». Матч проходил на территории ЛДС «Колос» в Краснообске.

«В нашей хоккейной семье произошла трагедия. Сегодня на матче между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор» скончался на 63-м году жизни игрок команды «Стяг-День» Измайлов Андрей Николаевич», — сказано в сообщении Ночной хоккейной лиги Новосибирской области.

Напомним, сегодня стало известно, что во время матча московской любительской лиги СХЛ «Стань хоккейной легендой» скончался 61-летний хоккеист Михаил Янчишин, выступавший за клуб «Армата».