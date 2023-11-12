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«Я просто открываюсь и довожу момент до конца». Буше — о своей шикарной результативности

«Я просто открываюсь и довожу момент до конца». Буше — о своей шикарной результативности
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше после победы над «Куньлунем» (6:4) рассказал о своей результативности. В последних семи матчах форвард забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.

«Показалось, что был такой медленный первый период. Да, мы быстро забросили, но играли не так, как хотелось. В третьем отрезке уже мы доминировали и довели дело до победы. Секрет моей результативности? Я играю с двумя потрясающими игроками, одними из лучших в лиге. Моя задача открываться и просто доводить момент до конца. Спунер и Ткачёв, действительно, облегчают мою работу», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Всего в текущем сезоне Буше сыграл 28 матчей, в которых набрал 33 (21+12) очка.

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