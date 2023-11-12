Даниил Апальков рассказал о своём возвращении в КХЛ после проблем с азартными играми

Нападающий «Барыса» Даниил Апальков после победы над «Северсталью» (4:1) рассказал о своём возвращении в лигу после проблем с игровой зависимостью.

«Каково вернуться вновь в лигу? Прекрасные эмоции, позитивные чувства. Но самое главное — это наша победа. В любом случае играл или не играл, всегда важна только победа. Хоккей — командный вид спорта, здесь нет индивидуалистов, есть только команда. Самое главное — выиграли, нужно немножко вздохнуть, порадоваться, потому что действительно давно не играл на этом уровне. Здорово, что так сыграли, на команду, на победу.

Тренер выпустил сразу в первой тройке — это доверие или аванс своего рода? Лучше, наверное, спросить у тренерского штаба, но в любом случае спасибо им, спасибо руководству, что пригласили меня в этот клуб, я буду отдаваться в каждой игре, приносить пользу команде для того, чтобы команда побеждала. Мне нужно было выйти и помочь и без разницы в каком звене — первом или четвёртом, третьем. Сегодня это удалось.

Хочу сказать «Сарыарке» огромное спасибо, в любом случае они меня пригласили, дали игровое время, желаю им успеха, классный клуб. По договорённостям не могу знать нюансы. В любом случае я проделал огромную работу над собой и верил в то, что смогу вернуться. Благодарен, что я именно здесь, именно в этом клубе. Буду отдаваться в каждом матче.

Болельщики «Сарыарки» отреагировали достаточно болезненно? Я бы им сказал в первую очередь спасибо! Благодарен за поддержку, второе, наверное, чтоб они порадовались. Хоккей долгий и всякое может быть. Лучше радоваться, чем расстраиваться, пусть болеют за «Барыс», спасибо им ещё раз большое.

Как через год без игровой практики возвращаться на такой уровень? Убедился в том, что всё идёт от головы. Если в голове полный порядок, если ставишь перед собой какие-то цели, веришь в это и, самое главное, прилагаешь усилия, всё будет. Можно из любого состояния, из любых неприятностей выбраться. Главное, чтобы в голове был порядок и дома всё было хорошо.

Не обидно было, что повод информационный сомнительный и на это столько внимания обращено? Честно, сейчас хожу с кнопочным телефоном и не читаю, нет такой возможности. Но пишут — это уже хорошо. Плохое или хорошее — без разницы. Значит, я кому-то интересен», — цитирует Апалькова Sports.kz.

Напомним, ранее Апальков рассказал о своих проблемах с лудоманией. Форвард проходил лечение от игровой зависимости в реабилитационном центре.