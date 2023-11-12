Квартальнов: могли сыграть по счёту и не пропускать этот гол. В хоккее всё из-за ошибок

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о поражении от московских одноклубников (1:2).

«Тяжёлая игра. Эмоций было мало, свежести было мало. Мы понимали это, но всё равно одна ошибка… Могли всё-таки сыграть по счёту и не пропустить этот второй гол. Но в хоккее всё бывает из-за ошибок. Наверное, как и в любом виде спорта побеждает тот, кто меньше совершает ошибок. Мы её сделали в третьем периоде, пропустили и, к сожалению, не смогли отквитать гол.

Ноль удалений, потому что сделали на этом акцент? Вы ответили на этот вопрос. Понятно, что соперник очень здорово играет в большинстве, там есть мастера. Здорово, что так получилось. Иногда говоришь, а не получается, но здесь получилось.

Возникло ли дежавю после гола Менелла, который был похож на недавний гола Буше? Ошибки. Что тут ещё говорить. Говорили об этом, разрабатывали, но всё равно усталость. Тут надо было остаться в центре, и никаких бы проблем не было. Но вот так получилось. Ошибка один в один, я тут согласен», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче минчане примут на своём льду магнитогорский «Металлург» 14 ноября.