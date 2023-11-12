Форвард «Чикаго» Бедард забил эффектный гол в ворота Бобровского

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проход матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». Идёт второй период, счёт равный 2:2.

На последней минуте первого периода нападающий гостей Коннор Бедард забил эффектный гол в ворота российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

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Для 18-летнего канадского нападающего этот гол стал шестым в последних шести матчах. Всего в текущем сезоне на счету Бедарда семь шайб и четыре результативные передачи с шестью минутами штрафа. В следующем матче «Чикаго» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».