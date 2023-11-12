Вячеслав Быков ответил на вопрос, может ли он вернуться в КХЛ тренером

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, может ли вернуться в КХЛ работать наставником команды.

«Могу ли я ещё вернуться в КХЛ в качестве тренера? Я тренерскую карьеру не завершил, но у меня два внука, одна внучка и один внук, которому девять лет, он тоже хоккеист. И здесь я сейчас веду переговоры, чтобы снова принять участие в жизни клуба на детско-юношеском уровне, но не со взрослыми. И как дед я тоже занимаюсь работой, которая тоже является тренерской, и, видимо, буду так же с молодёжью чуть-чуть заниматься. Со взрослыми, может быть, чуть попозже. Но я не говорил, что я завершаю карьеру. Хоккей для меня на всю жизнь, и говорить, что я закончил, нельзя! Всегда есть возможность передать опыт, поделиться им, чему-то самому научиться. Когда ты связан с этим видом спорта, начиная с детских времён, то уже завязан в этом. И я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы я делал что-то другое в жизни.

Не интересует ли меня КХЛ в плане тренерской деятельности? Жизнь покажет. Дело в том, что я как эгоист всю жизнь в хоккее, начиная с игрока, потом тренером, и семья была часто на втором плане. А внуку уже девять, внучке — два годика. Я детей толком не видел, как они росли. А если сейчас я пропущу этот момент с внуками, то для чего мы живём? По жизни должны быть какие-то ценности, которые должен уважать, и для меня это второстепенно, но всякое в жизни бывает. Заранее я не говорю, что закончил, но пока на паузе», — сказал Быков в интервью «ВсёПроСпорт».