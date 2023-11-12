Главный тренер «Авангарда» Кравец рассказал о совместной игре с Ларионовым и Крутовым

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о важных матчах в своей карьере и об игре с Игорем Ларионовым и Владимиром Крутовым за сборную СССР.

«Помню сезон, когда мы со СКА в 1987 году завоевали бронзовые медали чемпионата СССР. Мы обыграли тогда в «Юбилейном» ЦСКА 6:4, я как раз забил гол и две передачи отдал. А представляете, что такое в те времена обыграть ЦСКА с таким счётом?

Второе воспоминание — это, наверное, матчи, которые привели «Авангард» в прошлом сезоне к бронзовым медалям в КХЛ. Это важное достижение для команды и для меня как тренера.

Ну а третье воспоминание — игра за первую сборную СССР в тройке с Игорем Ларионовым и Владимиром Крутовым. Это было перед Кубком Канады (1981-й год) товарищеская игра с командой «кленовых». На сам Кубок Канады Виктор Тихонов, тренер сборной СССР, меня не взял. Но матч вместе со звёздами сборной СССР запомнился. Взаимодействовать с ними было одно удовольствие — в той пятёрке ещё Фетисов с Касатоновым были. Сергей Макаров получил травму. Поэтому я играл.

Мы тут встретились с Ларионовым после матча «Авангарда» и «Торпедо» под трибунами. Он как раз напомнил мне про тот эпизод. И, кстати, поддержал меня в трудный момент — мы тогда несколько матчей проиграли в чемпионате КХЛ. Мне это очень помогло, я ему благодарен», — сказал Кравец в интервью «РБ Спорт».