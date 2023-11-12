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Михаил Кравец прокомментировал выбор тренером дивизиона Чернышёва на Матч звёзд КХЛ

Михаил Кравец прокомментировал выбор тренером дивизиона Чернышёва на Матч звёзд КХЛ
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Куньлунем» (6:4) прокомментировал выбор тренером дивизиона Чернышёва на Матч звёзд КХЛ.

«За выбор меня тренером дивизиона на Матч звёзд хочу сказать спасибо огромное своему штабу, своим подопечным, которые помогли мне в создании победной обстановки в команде и тому результату, который сейчас есть. Этот результат и повлиял на моё попадание в четвёрку тренеров. Конечно, мне очень приятно, я рад, что в родном городе смогу провести хорошо время и поучаствовать в этом прекрасном шоу», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

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