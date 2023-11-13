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Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3, 1:0 в серии буллитов).

За «Рейнджерс» забивали Крис Крайдер и Алекси Лафреньер (дважды). Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Коламбуса» отличились Джастин Дэнфорт, Адам Фантилли и Шон Курали. Российский нападающий Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Нападающий Егор Чинахов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дэнфорт (Гудбрансон, Веренски) – 16:26     1:1 Крайдер (Густафссон, Уилер) – 18:46     2:1 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 31:17     2:2 Фантилли (Воронков) – 32:35     2:3 Курали (Тексье, Гудбрансон) – 32:54     3:3 Лафреньер (Крайдер, Панарин) – 59:49     4:3 Лафреньер – 65:00    
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