Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3, 1:0 в серии буллитов).
За «Рейнджерс» забивали Крис Крайдер и Алекси Лафреньер (дважды). Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
В составе «Коламбуса» отличились Джастин Дэнфорт, Адам Фантилли и Шон Курали. Российский нападающий Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Нападающий Егор Чинахов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
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