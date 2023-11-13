Кожевников: смотрю на тренерскую лавочку «Сочи» — и не вижу жизни

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал работу тренерского штаба ХК «Сочи».

«Сейчас в «Сочи» заметны разве что те хоккеисты, которых в прошлом сезоне подраскрыл Сергей Светлов — Тянулин, Попов, Бердин, тот же Мичков. До сих пор переживаю из-за того, что нехоккейные люди ввели в заблуждение кураторов и убрали Светлова. Сергей — олимпийский чемпион, легенда нашего хоккея, он всегда молод и «горит». Если мы не будем ценить свои кадры и свою историю, то обречены жить под легионерами и играть в антихоккей нынешнего «Адмирала».

А сейчас смотрю на тренерскую лавочку «Сочи» — и не вижу жизни. Её признаки проявляет разве что Гольц, хотя и он по сравнению с началом сезона приуныл. Но у него есть имя, так дайте ему шанс!

Команде нужны профессионалы. Мелочей в хоккее не бывает, из них и складываются победы. А я до сих пор вспоминаю, как в прошлый сезон клуб вошёл под нелепым девизом про «андердога», который ментально приговорил команду. Читал в интернете, что чья-то разочарованная жена прокляла «Эдмонтон» — и команда повалилась. Так вот сочинский «андердог» — из той же оперы», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников вновь выступил с критикой работы Леонида Тамбиева на посту главного тренера «Адмирала».