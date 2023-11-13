Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Северстали» Барберио дисквалифицирован на два матча за колющий удар клюшкой

Защитник «Северстали» Барберио дисквалифицирован на два матча за колющий удар клюшкой
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Северсталь» (4:1) и принял решение дисквалифицировать защитника гостей Марка Барберио на два матча за колющий удар клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Северстали» Марка Барберио наказание по п.1.16.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

ВИДЕО

Отметим, что по ходу матча Барберио избежал удаления. В текущем сезоне на счету Марка 28 сыгранных встреч, в котором 33-летний игрок обороны отметился пятью результативными передачами с показателем полезности «-10».

Материалы по теме
Видео
Четыре очка Муратова помогли «Барысу» дома победить «Северсталь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android