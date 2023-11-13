Защитник «Северстали» Барберио дисквалифицирован на два матча за колющий удар клюшкой

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Северсталь» (4:1) и принял решение дисквалифицировать защитника гостей Марка Барберио на два матча за колющий удар клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Северстали» Марка Барберио наказание по п.1.16.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

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Отметим, что по ходу матча Барберио избежал удаления. В текущем сезоне на счету Марка 28 сыгранных встреч, в котором 33-летний игрок обороны отметился пятью результативными передачами с показателем полезности «-10».