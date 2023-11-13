Антипов: нельзя говорить, что Матч звёзд КХЛ важнее Кубка Первого канала

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион страны Владимир Антипов высказал своё мнение о сравнении Матча звёзд КХЛ и Кубка Первого канала.

«Я участвовал и ни по одному разу и в первом мероприятии, и во втором и могу сказать, что сравнивать и говорить о том, что Матч звёзд КХЛ важнее и престижнее, никак нельзя. По крайней мере, я с этим мнением категорически не согласен. Матч звёзд КХЛ – это в большей степени шоу, на которое приходят посмотреть болельщики, а сами хоккеисты пытаются придумать что-то неординарное, что в настоящем матче невозможно – то буллит вратарь начнет пробивать, то выход «один на один» с двумя клюшками, то ещё что-то. Настроение у всех игривое. Это всё делается для медийности.

А вот Кубок Первого канала – это серьёзный турнир с участием сборных. Да, пусть сейчас к нам не приезжают Чехия, Финляндия и Швеция, но, поверьте, игры с Беларусью, Казахстаном и Китаем тоже привлекут внимание зрителей. Тем более что Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге, где постоянно аншлаги. В сборной России много молодых ребят, которым есть что доказывать, и они приложат максимум усилий, чтобы показать высокий уровень и порадовать болельщиков», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».