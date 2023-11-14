«Двоякое мнение». Генеральный директор «Лады» высказался о потенциальном расширении КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался о потенциальном расширении КХЛ.

«У меня двоякое мнение на этот счёт. Я вижу, как ожил наш город, как всё задышало хоккеем, какие эмоции у людей. Для города, где появится клуб КХЛ, это, несомненно, огромный плюс. Это и внимание со стороны региональных властей, и расширение инфраструктуры — все околохоккейные вопросы.

С точки зрения спортивного функционера, который считает деньги и стремится их расходовать рационально, меня будет в первую очередь интересовать логистика. Если лига будет расширяться, надеюсь, сохранится такой же качественный отбор претендентов, который лига сейчас проводит, и будет разбивка по дивизионам с учётом географического положения команд хотя бы на каком-то этапе регулярки, чтобы было экономнее летать и размещаться. Всё остальное — дело рук специалистов, которые занимаются развитием лиги», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»: