28 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» одержать победу над «Эдмонтоном»
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Сегодня, 14 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн.
За «Айлендерс» единственный гол забил Мэтью Барзал. На воротах команды сыграл российский голкипер Илья Сорокин. За матч вратарь совершил 28 сейвов (90,32%).
После 13 матчей «Эдмонтон» занимает 15-е место в Западной конференции с семью очками. «Айлендерс» расположились на 14-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 13 играх.
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Сиэтл Кракен», а «Айлендерс» сыграют с «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Хорват, Пулок) – 00:40 1:1 Драйзайтль (Нурс) – 14:17 2:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 47:35 (pp) 3:1 Макдэвид (Драйзайтль) – 49:33 (pp) 4:1 Кейн (Драйзайтль) – 57:33 (sh)
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