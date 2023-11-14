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28 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» одержать победу над «Эдмонтоном»

Сегодня, 14 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн.

За «Айлендерс» единственный гол забил Мэтью Барзал. На воротах команды сыграл российский голкипер Илья Сорокин. За матч вратарь совершил 28 сейвов (90,32%).

После 13 матчей «Эдмонтон» занимает 15-е место в Западной конференции с семью очками. «Айлендерс» расположились на 14-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 13 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Сиэтл Кракен», а «Айлендерс» сыграют с «Ванкувер Кэнакс».