Драйзайтль обошёл легендарного Пола Коффи по количеству матчей с 4+ очками за «Эдмонтон»

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Драйзайтль провёл 24-й матч с 4+ очками. Благодаря этому немецкий нападающий вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по этому показателю, обойдя легендарного хоккеиста Пола Коффи. Больше матчей с 4+ баллами за «Ойлерз» сыграли только Гленн Андерсон (25), Марк Мессье (27), Коннор Макдэвид (32), Яри Курри (45) и Уэйн Гретцки (158).
Сегодня, 14 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
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