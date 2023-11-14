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Драйзайтль обошёл легендарного Пола Коффи по количеству матчей с 4+ очками за «Эдмонтон»

Драйзайтль обошёл легендарного Пола Коффи по количеству матчей с 4+ очками за «Эдмонтон»
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Хорват, Пулок) – 00:40     1:1 Драйзайтль (Нурс) – 14:17     2:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 47:35 (pp)     3:1 Макдэвид (Драйзайтль) – 49:33 (pp)     4:1 Кейн (Драйзайтль) – 57:33 (sh)    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Драйзайтль провёл 24-й матч с 4+ очками. Благодаря этому немецкий нападающий вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по этому показателю, обойдя легендарного хоккеиста Пола Коффи. Больше матчей с 4+ баллами за «Ойлерз» сыграли только Гленн Андерсон (25), Марк Мессье (27), Коннор Макдэвид (32), Яри Курри (45) и Уэйн Гретцки (158).

Сегодня, 14 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

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