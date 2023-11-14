Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назвал самый сложный период в карьере.

«Самый сложный период в карьере? Были такие моменты и в Уфе, и в ЦСКА, когда перешёл. Смена обстановки, когда уехал из Новокузнецка. Всю жизнь прожил в Новокузнецке, тут семья под боком, все друзья. Мне было 18 лет. У меня тут всё, привык — дом, стадион. Домой пришёл — мама приготовила, мама убрала, мама всё сделала. Папа отвёз куда-нибудь, следит за тобой везде, на тренировки ходит. И тут пум — и уезжаешь в Уфу один. Переезд непростой был. Сменилась обстановка, новые люди в команде, команда посерьёзнее была. В квартире теперь нужно жить самому. Потом начались сборы, у нас четвёртое-пятое звено. Перешёл из Новокузнецка, казалось бы, зачем? Вроде там первое звено, играешь…

Начало сезона, в четвёртом звене играл. Мы с Мишей Воробьёвым играли. Я забить не мог. До папиного дня рождения — 25 сентября — не мог забить. Это, по-моему, 10-й матч был. И потом всё, бум — как раз в его день рождения одну, вторую и третью забросил. И после этого матча резко пошло вверх. До этого было тяжеловато. Спасибо Игорю Захаркину, тренер очень помог, раскрыл меня. Дал мне возможность кайфовать от хоккея. Я там с Умарком сыгрался, Хартикайненом. Этот год был подъёмный. Начало было сложным, но в то же время взлётным сезон оказался. Там и молодёжный чемпионат мира был. Неплохо отыграл.

Переезд — тут вначале всё сложно. Потом оп — и скачок произошёл», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».