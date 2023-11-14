Джо Байден, поздравляя «Вегас» с победой в Кубке Стэнли, вспомнил жертв стрельбы в Вегасе

Президент США Джо Байден поздравил «Вегас Голден Найтс» с победой в Кубке Стэнли — 2023.

Политик вспомнил стрельбу в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года, когда Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91», проводившегося на открытой концертной площадке.

«Приходить на помощь семьям жертв, выжившим, лицам, оказывающим первую помощь — фактически, ваш чемпионский перстень чествует их. Бриллианты на ваших кольцах образуют звезду: та же самая звезда на знамени, которое вы подняли в честь 58 человек, погибших в тот день. Ребята, вы — нечто другое.

Вы доказываете, что спорт в Вегасе — одно из лучших шоу в городе», — приводит слова Байдена ESPN.