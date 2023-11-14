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В полиции прокомментировали задержание подозреваемого в непреднамеренном убийстве Джонсона

В полиции прокомментировали задержание подозреваемого в непреднамеренном убийстве Джонсона
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Главный суперинтендант полиции Южного Йоркшира Бекс Хорсфолл прокомментировал задержание подозреваемого в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона.

Наше расследование началось сразу после этой трагедии, и с тех пор мы проводим обширную работу, чтобы собрать воедино события, которые привели к смерти Адама в этих беспрецедентных обстоятельствах.

«Мы разговаривали с узкоспециализированными экспертами в своей области, чтобы помочь в нашем расследовании, и продолжаем тесно сотрудничать с отделом здравоохранения и безопасности городского совета Шеффилда, который поддерживает наше текущее расследование.

Смерть Адама потрясла многие сообщества, от местных жителей здесь, в Шеффилде, до хоккейных фанатов по всему миру. Мы знаем, что эти сообщества будут ожидать, что мы проведём это расследование с таким же профессионализмом, честностью и чувствительностью, как и любое другое. Просим общественность воздержаться от комментариев и предположений, которые могут помешать этому процессу. Наши мысли остаются со всеми, кого коснулся этот разрушительный инцидент», — цитирует Хорсфолла сайт полиции Южного Йоркшира.

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