Форвард «Северстали»: мы контролировали игру с «Авангардом», но пропускали ненужные голы

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о поражении от «Авангарда» (4:5 ОТ) в гостевом матче.

«Опять грубые ошибки с нашей стороны, четвёртый гол такой ненужный пропустили – хорошо, что отыгрались. Мы контролировали матч, но пропускали ненужные голы, поэтому такой результат. В овертайме они исполнили, а мы – нет.

Много было обрезов и пропущенных контратак? Мы молодые, любим заигрываться. Мы не хотим обрезаться, но иногда это происходит. Спасибо Шугаеву, держал нас в игре. Да, хорошая серия у лидеров «Авангарда», сегодня они снова голы забили. Не сказал бы, что прям тяжело против них играть, но это мастера, которые умеют отдавать передачи. Нельзя давать им шайбу, пространство и время», — сказал Аймурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.