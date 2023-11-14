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Ротенберг после игры с «Ак Барсом» сфотографировался с казанскими болельщиками

Ротенберг после игры с «Ак Барсом» сфотографировался с казанскими болельщиками
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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг фотографировался с болельщиками казанского клуба на трибунах ледового дворца. «Спасибо за поддержку всем!» — написал специалист в своём телеграм-канале.

После победы над казанским клубом команда с берегов Невы набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующих играх Фонбет Чемпионата КХЛ СКА сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью» 16 ноября и ярославским «Локомотивом» 18 ноября.

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