Ротенберг после игры с «Ак Барсом» сфотографировался с казанскими болельщиками

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг фотографировался с болельщиками казанского клуба на трибунах ледового дворца. «Спасибо за поддержку всем!» — написал специалист в своём телеграм-канале.

После победы над казанским клубом команда с берегов Невы набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующих играх Фонбет Чемпионата КХЛ СКА сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью» 16 ноября и ярославским «Локомотивом» 18 ноября.