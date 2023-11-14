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Антипов: в матче с «Ак Барсом» СКА играл с запасом, в концовке не дал поднять голову

Антипов: в матче с «Ак Барсом» СКА играл с запасом, в концовке не дал поднять голову
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Пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал итоги матча «Ак Барс» — СКА (2:4).

«Очень хорошая игра СКА, одна из лучших с начала сезона. Команда из Петербурга доминировала всю игру, при том, что и «Ак Барс» играл хорошо. Но армейцы не дали развернуться лидерам казанцев и сумели реализовать свои многочисленные моменты. Видно, что команда наконец обрела себя, тренировки наконец стали переходить в качество. СКА играл с запасом, его не смутили два быстро пропущенных гола, а в концовке при счёте 3:2 гости вообще не позволили одному из грандов Востока поднять голову, «Ак Барс» даже не смог заменить вратаря на шестого полевого игрока», — сказал Антипов «Чемпионату».

После победы над казанским клубом команда с берегов Невы набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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