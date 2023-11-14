Нападающий СКА Алекс Гальченюк ответил на вопрос про адаптацию в КХЛ

Нападающий СКА Алекс Гальченюк подвёл итог победного матча с «Ак Барсом» (4:2) и ответил на вопрос про адаптацию в КХЛ.

«Какие эмоции остались от игры с «Ак Барсом»? У них хороший состав, но и у нас тоже. Мы верим в нашу игру и в нашу команду. В матчах с таким соперникам мы показываем, что мы тоже на уровне.

Сейчас у СКА серия из трёх побед подряд, стало ли спокойнее внутри команды? Конечно, такие важные игры придают команде уверенность. Было много матчей, где могло качнуться на тоненького в ту или иную сторону. Прошло почти 30 матчей, уже пора выцарапывать такие игры.

Процесс адаптации в КХЛ завершён? Уже об этом не задумываюсь. Адаптации сейчас нет. Конечно, новые города и много другого нового. Но всё приходит с работой. Стараюсь помогать команде и становиться лучше», — приводит слова Гальченюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Гальченюка 28 матчей и 20 (9+11) результативных баллов.