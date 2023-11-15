Гендиректор «Салавата» — о кадровой работе: никаких изменений не планируется

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, планируются ли изменения в клубе или тренерском штабе. Напомним, ранее ходили разговоры про Андрея Зюзина и Кирилла Кольцова, что они могут получить должности в системе «Салавата Юлаева».

«Нет, никаких изменений не планируется. Безусловно, тема кадровых вопросов всегда присутствует в нашей работе. Как правило, это связано с результатами игры команды или инициируется внешним давлением. Что касается Андрея Зюзина и Кирилла Кольцова, то пока здесь нет никаких планов. В то же время с Кольцовым мы всегда на связи. Хотим использовать его игровой опыт в нашей хоккейной вертикали», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»: