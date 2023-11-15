«Сент-Луис» разгромил «Тампу» со счётом 5:0, у Павла Бучневича две передачи

Сегодня, 15 ноября, «Сент-Луис Блюз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко, Якуб Врана и Каспери Каранен, а также дубль на счету Джордана Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич отдал две голевых передачи.

После 14 матчей «Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции с 17 очками. «Тампа» расположилась на девятом месте Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 играх.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Тампа» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».