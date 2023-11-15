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«Сент-Луис» разгромил «Тампу» со счётом 5:0, у Павла Бучневича две передачи

«Сент-Луис» разгромил «Тампу» со счётом 5:0, у Павла Бучневича две передачи
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Сегодня, 15 ноября, «Сент-Луис Блюз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко, Якуб Врана и Каспери Каранен, а также дубль на счету Джордана Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич отдал две голевых передачи.

После 14 матчей «Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции с 17 очками. «Тампа» расположилась на девятом месте Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 играх.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Тампа» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Парэйко (Томас, Бучневич) – 11:09     2:0 Кайру (Крюг, Фолк) – 36:17     3:0 Врана (Крюг, Хейз) – 36:36     4:0 Капанен (Бучневич) – 56:02     5:0 Кайру (Шенн) – 59:18    
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