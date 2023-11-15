«Виннипег» одержал победу над «Дэвилз» в результативном матче

Сегодня, 15 ноября, «Виннипег Джетс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1).

В составе «Джетс» заброшенными шайбами отметились Коул Перфетти и Морган Бэррон, а также дубли на счету Кайла Коннора и Николая Элерса.

За «Дэвилз» голами отличились Тим Майер, Джон Марио и Доусон Мерсер.

После 15 матчей «Виннипег» занимает шестое место в Западной конференции с 18 очками. «Дэвилз» расположился на 11 строчке Восточной конференции, набрав 15 очков в 14 играх.

Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Баффало Сэйбрз», а «Дэвилз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».