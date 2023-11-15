«Виннипег» одержал победу над «Дэвилз» в результативном матче
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Сегодня, 15 ноября, «Виннипег Джетс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1).
В составе «Джетс» заброшенными шайбами отметились Коул Перфетти и Морган Бэррон, а также дубли на счету Кайла Коннора и Николая Элерса.
За «Дэвилз» голами отличились Тим Майер, Джон Марио и Доусон Мерсер.
После 15 матчей «Виннипег» занимает шестое место в Западной конференции с 18 очками. «Дэвилз» расположился на 11 строчке Восточной конференции, набрав 15 очков в 14 играх.
Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Баффало Сэйбрз», а «Дэвилз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коннор (Моррисси, Иафалло) – 28:07 2:0 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 33:54 (pp) 2:1 Майер (Палат, Братт) – 34:54 (pp) 2:2 Марино (Лазар, Хьюз) – 36:06 3:2 Элерс (Перфетти, Сэмберг) – 38:10 4:2 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 49:54 (pp) 5:2 Бэррон (Наместников, Пионк) – 51:58 5:3 Мерсер (Хэмилтон, Хаула) – 54:17 (pp) 6:3 Элерс (Эпплтон, Моррисси) – 58:30
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