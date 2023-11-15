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Игрок «Монреаля» едва не получил страшную травму, конёк соперника попал ему в лицо

Игрок «Монреаля» едва не получил страшную травму, конёк соперника попал ему в лицо
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Сегодня, 15 ноября, «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:2, 0:0).

В одном из эпизодов защитнку «Монреаля» Кейдену Гуле попали по лицу коньком. В борьбе за шайбу сразу после вбрасывания защитник столкнулся с нападающим «Калгари» Элиасом Линдхольмом. Форвард потерял равновесие, и его левая нога взмыла в воздух, ударив в лицо Гуле. Конёк пришёлся по большей части в визор и плашмя, поэтому игрок избежал серьёзной травмы.

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Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

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