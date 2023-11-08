Тестовая игра на «СКА Арене» состоится в конце ноября

Тестовая встреча в рамках подготовки «СКА Арены» в Санкт-Петербурге перед Фонбет — Матчем звёзд Континентальной хоккейной лиги пройдёт 25 или 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора арены Дмитрия Сватковского.

«Проходит организационная подготовка совместно с городом к проведению Матча звёзд КХЛ. Все основные документы предъявлены городу в рамках концессионного соглашения о постановке в реестр объектов Минспорта РФ. И, соответственно, будут проходить учения и подготовка мероприятий совместно с КХЛ.

Подготовка арены предусматривает несколько тестовых мероприятий со зрителями и без них совместно с городом, в том числе и учения. Предполагается проведение одного из тестовых матчей с ограниченным заполнением трибун. Дата — 25 или 26 ноября, по участникам мы определимся с администрацией города. Я думаю, что ими будут команды из города и ветеранов, потому что все регламентные игры клубов системы СКА в те даты проходят на выезде. Тем более есть большая потребность администрации города сыграть на этой арене.

Проводятся последние приготовления, подводки. Остались только мелочи — например, детский городок в парке. Работы там на два-три дня, остались последние штрихи. Я не вижу никаких рисков, есть объект, который сдан и вводится в эксплуатацию. Как любой объект, он должен пройти определённый этап становления. Всё будет готово к 9 декабря, никаких сомнений и рисков это не вызывает», — заявил Сватковский.